На Дніпропетровщині понад 12 годин гасили лісову пожежу

Лісова пожежа виникла поблизу селища Новотроїцьке Новомосковського району на Дніпропетровщині 17 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події було встановлено, що горить підстилка хвойного лісу на території Новомосковського військового лісгоспу. Було прийнято рішення про додаткове залучення на ліквідацію займання чергового відділення місцевої пожежної команди Піщанської сільської ради та особового складу ДП «Новомосковський військовий лісгосп». Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 3 га.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

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Пожежу локалізовано о 19:15 та ліквідовано 18-го серпня о 7.30.

До гасіння пожежі залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Також до ліквідації пожежі було залучено 10 працівників та 5 одиниць техніки Новомосковського військового лісгоспу.