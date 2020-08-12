У Сваляві сталася пожежа в дитячому реабілітаційному центрі

У Сваляві ввечері 11 серпня сталася пожежа в Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління ДСНС в Закарпатській області.

“У Сваляві горіло приміщення Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вогонь охопив одну зі спальних кімнат на другому поверсі центру. На щастя, в приміщенні нікого не було, адже діти саме вийшли на прогулянку. Загорання помітили випадкові очевидці, які о 19:46 зателефонували до Служби порятунку,” - йдеться в повідомлені.

На місце події виїжджали два відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення вогнеборці включилися в ланку газодимозахисної служби, аби перевірити, чи не залишилися діти в кімнаті. Рятувальники локалізували загорання, не допустивши поширення вогню на всю будівлю центру. Ще через 10 хвилин пожежу на площі 25 кв.м остаточно ліквідували.

У результаті, вогонь пошкодив підвісну стелю та майно, що знаходилося всередині кімнати.

Остаточну причину виникнення пожежі з’ясовуватимуть правоохоронні органи. Ймовірно, що загорання виникло через коротке замикання в електромережі. Сума завданих збитків встановлюється.