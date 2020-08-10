Пожежа в чеській багатоповерхівці була підпалом на тлі сімейного конфлікту — ЗМІ

Пожежа в будинку, яка забрала 11 життів, сталася внаслідок підпалу, вчиненого зловмисником через сімейний конфлікту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Radio Prague.

За словами заступника мера міста Ігоря Брузла, трагедія трапилася під час домашнього свята, на який прийшов палій. Портал MF Dnes повідомляє, що це колишній чоловік загиблої. Його вже затримала поліція.

Неподалік від квартири потерпілої поліціянти виявили сліди пальних речовин. За словами міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека, це доводить причину пожежі — підпал. Також повідомляється, що у квартирі загинула колишня дружина підозрюваного, його син і онук.

З будівлі пожежники евакуювали 150 осіб, більшість з яких прихистили родичі та друзі. Двом жителям тимчасове житло забезпечили влади міста.

ЗМІ повідомляють, що Моравсько-Сілезький край виділить по 100 тисяч чеських крон (124 159 гривень) сім'ям загиблих.

Пожежа стала наймасштабнішою за кількістю жертв у Чехії з 1990 року.

Фото: DPA