У Чехії сталася пожежа у багатоповерхівці: загинули 11 людей

У Чехії в місті Богумін (за 300 кілометрів від столиці – Праги) сталася пожежа в багатоквартирному будинку.

Про це передає Укрінформ із посиланням на DW.

Вогонь спалахнув на 11-му поверсі 13-поверхової будівлі 9 серпня о 17.49 за місцевим часом. Хоча пожежники прибули через 5 хвилин після виклику, весь поверх вигорів.

Пожежники повідомили, що у вогні загинули 6 людей, серед яких і 3 дітей. Ще 5 людей розбилися – вони вистрибнули з 12 поверху, втікаючи від пожежі. 13 осіб зазнали опіків та інших травм.

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Розслідуванням виникнення вогню зайнялася поліція. За однією з версій, невідомий зловмисник спеціально влаштував пожежу, що стала наймасштабнішою в Чехії з 1990 року за кількістю жертв.

Фото: DPA