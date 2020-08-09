У Чехії сталася пожежа у багатоповерхівці: загинули 11 людей
Укрінформ
У Чехії в місті Богумін (за 300 кілометрів від столиці – Праги) сталася пожежа в багатоквартирному будинку.
Про це передає Укрінформ із посиланням на DW.
Вогонь спалахнув на 11-му поверсі 13-поверхової будівлі 9 серпня о 17.49 за місцевим часом. Хоча пожежники прибули через 5 хвилин після виклику, весь поверх вигорів.
Пожежники повідомили, що у вогні загинули 6 людей, серед яких і 3 дітей. Ще 5 людей розбилися – вони вистрибнули з 12 поверху, втікаючи від пожежі. 13 осіб зазнали опіків та інших травм.
Розслідуванням виникнення вогню зайнялася поліція. За однією з версій, невідомий зловмисник спеціально влаштував пожежу, що стала наймасштабнішою в Чехії з 1990 року за кількістю жертв.
Фото: DPA