В ОАЕ сталася масштабна пожежа на ринку

В еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах на одному з міських ринків сталася велика пожежа. Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Arab News.

Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману близько 18:30 за місцевим часом.

Загони цивільної оборони залучені до боротьби з вогнем, у соціальних мережах ширяться відео, на яких можна побачити густий чорний дим.

Watch: Huge fire breaks out in Ajman market



A huge fire broke out in a fruits and vegetables market in Ajman on Wednesday evening.

Several fire engines were seen rushing to the spot to put out the blaze with thick plumes of billowing smoke#breakingnews #justin #HappeningNow pic.twitter.com/SGvDPOGfTp — TheBrew.ae (@TheBrewAE) August 5, 2020

Надзвичайна подія сталася на наступний день після потужних вибухів у столиці Лівану Бейруті, унаслідок яких загинули мінімум 135 людей.