В ОАЕ сталася масштабна пожежа на ринку

В ОАЕ сталася масштабна пожежа на ринку

Відео
Укрінформ
В еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах на одному з міських ринків сталася велика пожежа. Через величезні клуби диму евакуйовано розташовану поруч лікарню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Arab News.

Пожежа спалахнула на ринку в новому промисловому районі Аджману близько 18:30 за місцевим часом.

Загони цивільної оборони залучені до боротьби з вогнем, у соціальних мережах ширяться відео, на яких можна побачити густий чорний дим.

Надзвичайна подія сталася на наступний день після потужних вибухів у столиці Лівану Бейруті, унаслідок яких загинули мінімум 135 людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-