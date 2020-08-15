Пожежу на автоскладі у Дніпрі гасили кілька годин

У Дніпрі на території одного з підприємств ліквідували пожежу в складській будівлі на площі 2 тисячі квадратних метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

«15 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дніпро на території ТОВ «Єкатеринослав – 68» в одноповерховій складській будівлі (зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємностей з автомобільним мастилом) виникла пожежа», - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що о 13:51 пожежу локалізовано на площі 2 тис. кв. метрів; о 16:55 - ліквідовано.

За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалися 40 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС