Пожежу на автоскладі у Дніпрі гасили кілька годин
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Укрінформ
У Дніпрі на території одного з підприємств ліквідували пожежу в складській будівлі на площі 2 тисячі квадратних метрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.
«15 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дніпро на території ТОВ «Єкатеринослав – 68» в одноповерховій складській будівлі (зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємностей з автомобільним мастилом) виникла пожежа», - зазначається у повідомленні.
Підкреслюється, що о 13:51 пожежу локалізовано на площі 2 тис. кв. метрів; о 16:55 - ліквідовано.
За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучалися 40 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
Фото: ДСНС