На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб

Вогнеборці загасили пожежу в Хустській районній лікарні. Через задимлення з медичного закладу довелося евакуйовувати 200 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління ДСНС в Закарпатській області.

“15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно було скеровано 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які приступили до гасіння. Через дим вогнеборцям довелось вивести на свіже повітря 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.

О 12:15 пожежу було локалізовано на площі 1 кв. м та о 12:20 ліквідовано остаточно.

У рятувальників повідомляють, що причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.

Фото: ДСНС