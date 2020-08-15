В Одесі горів 20-поверховий будинок

В Одесі вночі ліквідували пожежу у 20-поверховому житловому будинку, постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«14 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса по вул. Марсельська, 60 в двадцятиповерховому житловому будинку виникла пожежа електрощитової з подальшим розповсюдженням по електричній шахті з другого на дев'ятий поверх», - йдеться в повідомленні.

Проведено евакуацію мешканців. Станом на 23:32 пожежу локалізували, о 23:57 - ліквідували.

Як зазначається, попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучались 43 рятувальники та 12 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС