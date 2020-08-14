Лісові пожежі на Житомирщині: уряд вимагає вирішити питання із житлом для погорільців

Уряд вимагає терміново вирішити питання із житлом для людей з Овруцького району Житомирщини, які втратили його у квітні через масштабну лісову пожежу.

На цьому під час брифінгу в Житомирі наголосив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З боку уряду ми вимагаємо термінового вирішення цього питання. Бо уряд надав кошти майже негайно. Як мені відомо, на жаль, наразі це питання залишається відкритим, а попереду вже осінь та зима, і проблему треба розв'язати якомога швидше», - зазначив міністр.

За словами голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, 11 із 12 погорільців написали відмову від будівництва і звернулися до уряду через голову Колесниківської сільської ради з проханням виділити їм компенсацію від 300 до 500 тис. грн за втрачені будинки.

«Зараз це питання опрацьовується міністерствами та обласною державною адміністрацією. Виділені кошти, а саме 13 млн 370 тис. грн знаходяться на рахунку Овруцької РДА. Один будиночок за меценатські кошти вже побудований. До 1 вересня ми приймемо рішення щодо можливості виділення коштів. Тоді кошти, виділені безпосередньо на будівництво, повернуться до резервного фонду, а тоді, можливо, їх спрямують як компенсацію», - додав Бунечко.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Згодом Кабмін додатково виділив ще 2,1 млн грн. Постраждалим пропонували звести за ці гроші модульні будинки.

У квітні у північних районах Житомирщини вирували масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вигоріло 43 тис. 200 га території.