Лісові пожежі на Луганщині остаточно ліквідували

Пожежу на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств Луганської області остаточно ліквідовано.

Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє пресслужба ОДА.

«Станом на 17:20 пожежу на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств Луганської області остаточно ліквідовано. Осередки тління та загроза займання відсутні», - сказав Гайдай.

Зазначається, що він відбув до Києва з метою вирішення питань щодо компенсації втрат потерпілим та родичам загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

За інформацією ОДА, обліковані 76 будинків, які постраждали внаслідок пожежі, жоден з них не застрахований. Вогонь пошкодив житлові будинки та господарчі споруди у 41 домогосподарстві, знищив 35 будинків у с. Смолянинове. Пошкоджено 15 та повністю зруйновано 49 будинків садівничого товариства № 5 «Озеро Вовче» Новоайдарського району.

Постраждало 223 особи, з яких 109 осіб зазнали матеріальної шкоди, 114 людей (з них 17 дітей) звернулись до швидкої медичної допомоги, лікарень Сєвєродонецька та смт Новоайдар із травмами.

Орієнтовний розмір збитків, завданих тільки від втрати лісових насаджень, перевищує 450 млн гривень.