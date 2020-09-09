Поблизу Лос-Анджелеса продовжує набирати сили лісова пожежа

Жителі трьох населених пунктів неподалік від Лос-Анджелеса отримали попередження про підготовку евакуації через лісову пожежу, що набирає сили на півдні Каліфорнії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Площа лісової пожежі у Національному лісі Лос-Анджелеса подвоїлася протягом останніх 24 годин та змусила владу видати розташованим неподалік населеним пунктам із загальним населенням у понад 50 тисяч осіб попередження про підготовку до евакуації”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що пожежа під назвою “Рись” вже знищила 34,7 км кв лісів.

“За словами представників влади, пожежу, що виникла по обіді в неділю, не вдасться повністю взяти під контроль до 15 жовтня”, - стверджує Сіньхуа

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Евакуація може торкнутися населених пунктів Брадбері, Монровія та Дуарте, які знаходяться на пагорбах Національного лісу. Мешканців просять підготувати плани евакуації й зібрати документи та необхідне продовольство.

Фото: CNN