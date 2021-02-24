На Слов’янській ТЕС ремонтують турбіну відключеного через аварію енергоблоку

На Слов’янській ТЕС ремонтують турбіну енергоблоку №7, відключення якого від мережі сталося через аварію 17 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті ПАТ «Донбасенерго».

У компанії нагадали, що 17 січня на енергоблоці №7 сталася відмова в роботі основного устаткування через зміну вібраційного стану турбіни. Причиною аварійного підвищення вібрації турбоустановки енергоблоку № 7 став обрив фрагмента бандажа у циліндрі високого тиску (ЦВТ) через зношування робочих лопаток.

У період ремонтних робіт запланована заміна ротора високого тиску на резервний, заміна соплового апарата й діафрагм, ремонт циліндра за результатами дефектації.

Крім того, на станції тривають роботи із центрування резервного ротора високого тиску турбіни енергоблоку, зачищення під дефектацію та контроль металу корпусів циліндра.

Донбасенерго після аварійної зупинки блоку №7 було змушене включити в роботу на СловТЕС котли першої черги, що працюють на суміші вугілля і газу. Вони дозволяють підтримувати опалення в місті енергетиків Миколаївці, однак компанія несе збитки.

Як повідомлялося, вже 18 січня 2021 року на СловТЕС працювала комісія із розслідування аварійної ситуації із залученням представника Державної інспекції енергетичного нагляду України.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує Слов’янську та Старобешівську ТЕС. Остання розташована на непідконтрольній Україні території; з березня 2017 року показники її виробничої діяльності не включаються у зведену звітність Донбасенерго. Встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

Станом на 1лютого 2021 року 60,86 % акцій ПАТ «Донбасенерго» належать ПрАТ «Енергоінвест Холдинг», 25% + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України.