Вугілля для ТЕС: Центренерго закликає державу втрутитись у ситуацію

Державні шахти забезпечують потреби теплових електростанцій ПАТ «Центренерго» лише на третину від потреби. Ситуація з паливом для ТЕС потребує втручання держави.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті "Центренерго".

«На сьогодні державні вугледобувні підприємства спроможні забезпечити потреби ТЕС ПАТ «Центренерго» лише на третину від потреби. У листопаді-грудні поставки попередньо гарантованих Міненерго обсягів вугілля державних шахт склали менше 30%. Тоді як виробіток державної теплової генерації у цей період становив третину всієї теплової генерації України і на 30-50% перевищував прогнозний баланс Міненерго», - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що станом на кінець 2020 року в Україні діяли 29 державних вугледобувних шахт із проєктною потужністю понад 25 млн тонн на рік. У січні 2021 року до них приєдналися 5 шахт «Добропіллявугілля», повернуті достроково з оренди, після чого загальна проєктна потужність державного вуглевидобування сягнула 32,6 млн тонн на рік.

"Водночас, усі ці підприємства не змогли забезпечити потреби ПАТ «Центренерго» товарною вугільною продукцією газової групи в обсязі 4,2 мільйона тонн, що відповідає прогнозному балансу Міненерго. При тому, що частка ПАТ «Центренерго» в загальному обсязі проєктної потужності теплової генерації становить 23%", - наголошують у компанії.

Тим часом, наголосили в компанії, приватна теплова генерація забезпечує власні потреби у вугіллі за рахунок видобутку 10-11 власних ефективних шахт і при цьому виробляє 77% теплової енергії в країні.

У ситуації гострого дефіциту вугілля, що склався за викладених обставин, приватні постачальники підняли ціну вугілля з 1650 грн/т до 1980 грн/т, заявили в Центренерго.

"Тому питання реформування вітчизняної вугільної галузі залишається вкрай актуальним", - наголошується в повідомленні.

Як наголошують у Центренерго, чітку відповідь, яким чином має відбуватися реформування, можуть дати тільки належним чином розроблені та затверджені техніко-економічні обґрунтування подальшої експлуатації та проєкти реконструкції шахт для виведення їх на беззбитковий рівень вуглевидобутку.

"Наразі створення вертикально інтегрованої компанії на базі ПАТ «Центренерго» шляхом об’єднання із державними вугледобувними підприємствами залишається тільки планами, оскільки програма реорганізації державної вугільної галузі відсутня. Крім того, робити висновки про реальний потенціал видобутку і рентабельності, ґрунтуючись на будь-яких аналізах та аудитах, можна лише умовно", - вважають енергетики.

У компанії додали, що, попри всі виклики, лише енергоблоки ТЕС ПАТ «Центренерго» змогли вчасно і в повному обсязі завершити планові ремонти та були готовими до осінньо-зимового періоду.

Як повідомляв Укрінформ, дефіцит вугілля, який склався на складах ТЕС у нинішньому опалювальному періоді, Україна на сьогодні заповнює за рахунок власного видобутку, а також - закупівлі вугілля в Казахстані. Про це під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

За даними Укренерго, запаси вугілля на теплоелектростанціях на 8 лютого були на 43% менші за мінімально необхідний рівень і становили 384,4 тис. тонн. У компанії зазначають, що "ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною". На кінець першого тижня лютого, порівняно з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).

З початку листопада 2020 року запаси зменшилися у 6,5 раза - до 384,4 тис. тонн. З них газового вугілля зменшились у 8,9 раза, до 240 тис. тонн, антрацитового – у 2,5 раза, до 144,4 тис. тонн.

Для балансування енергосистеми енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" працюють на газі, також здійснюється імпорт "електроенергії в ОЕС України, яким частково компенсується дефіцит генеруючих потужностей на ТЕС та АЕС".

У грудні 2020 року Профспілка працівників вугільної промисловості України повідомляла, що вуглевидобувні підприємства всіх форм власності видобули майже 2,6 млн тонн вугілля, план було виконано на 77%.

Водночас, у січні 2021 року, попри те, що видобуток незначно зменшився проти грудневого, у профспілці повідомили про перевиконання плану. Так, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2,57 млн тонн вугілля, план було виконано на 106%.