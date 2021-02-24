Україні прогнозують дощі та «температурні гойдалки» від 21° морозу до 12° тепла

У середу, 24 лютого, в Україні місцями сніг, вдень очікується від 9° морозу до 12° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«24 лютого хмарно з проясненнями. У північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вдень подекуди з дощем; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 11-16°, на Луганщині до 21° морозу, вдень 4-9° морозу; у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 12° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з відлигою, зазначають в Укргідрометцентрі, 24 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Києві і Київській області 24 лютого невеликий сніг, вдень з дощем. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° морозу, на Київщині 3-8° морозу, вдень у Києві 0-2° тепла, в Київській області від 2° морозу до 3° тепла.

25-26 лютого в Україні без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла, 25 лютого в західних областях, 26 лютого на Правобережжі подекуди 10-15° тепла (25 лютого у східній та південній частинах вночі 4-9°, на Луганщині 10-15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла).

У Києві та столичному регіоні 25-26 лютого сухо. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

27 лютого в Україні місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг, 28 лютого на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Температура впродовж дня 0-5° тепла (вночі 28 лютого від 3° морозу до 2° тепла), вдень у південній частині та на Закарпатті 3-8° тепла; в Карпатах вночі та вдень 27 лютого близько 0°, 28 лютого 2-7° морозу.

У столиці та на Київщині 27 лютого невеликий дощ та мокрий сніг, 28 лютого без істотних опадів. Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вночі 28 лютого від 3° морозу до 2° тепла).