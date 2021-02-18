На Львівщині у нацпарку «Сколівські Бескиди» замерзли водоспади

У Національному природному парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині через різкі перепади температури замерзли водоспади.

Про це повідомляє пресслужба нацпарку в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Цьогорічної зими спостерігаються постійні зміни періодів відлиги та морозів, і це забезпечує сприятливі умови для утворення різноманітних форм замерзання води. На території Сколівських Бескидів ви знайдете льодяникові водоспади, дивовижні бурульки, крижані витвори мистецтва", – йдеться у повідомлені.

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Нацпарк "Сколівські Бескиди" розташований у басейнах річок Стрий та Опір. Його територія простягається у межах районів Верхньодністровських та Сколівських Бескидів і займає площу 35 261 га.

Територія парку розташована поряд із традиційними курортами – Східницею, Сколе, Славським. На його теренах протікає понад 30 мінеральних джерел різної бальнеологічної дії.

Фото: @skolebeskydy