На Тернопільщині замерз найбільший в Україні рівнинний водоспад

В урочищі Червоне, що у Дністровському каньйоні на Тернопільщині, мороз зупинив потік Джуринського водоспаду – найбільшого серед рівнинних водоспадів України.

Мальовничі фото замерзлого бурхливого у теплу пору року потоку опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відомий тернопільський фотограф Володимир Тихович.

"Таке досить красиве природне явище можна спостерігати не так часто. Адже у південній частині області, де розташований Джуринський водоспад, в останні роки сильні морози – рідкість. Нині ж тут – величезний масив із льоду, численні бурульки, химерні форми із замерзлої води, що буквально кілька днів тому спадала із висоти 16 метрів й зривалася униз трьома каскадами, широким, 20-метровим потоком у річку Джуринку, притоку Дністра", – розповів кореспонденту Укрінформу тернопільський історик, екскурсовод Олег Гаврилюк.

Джуринський водоспад, до якого у ці дні ринулися туристи задля селфі на тлі замерзлого потоку води, – називають суцільною загадкою.

Одні кажуть, що цю водну окрасу ще кілька століть тому створили будівничі Червоногородського замку-палацу, залишки якого тут ще є.

Інші – що це справа рук турків, які, щоб осушити річку, яка заважала їм наступом взяти фортецю, змінили русло, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад. Ще дехто стверджує, що Джуринський водоспад – витвір самої природи і людського втручання тут немає.

Для тих, хто вирушить у мандрівку до цієї мальовничої місцини, є кілька застережень. Не варто вирушати в таку дорогу без авто із високим дорожнім просвітом, бо ризикуєте сюди не доїхати.

Сюди з райцентру Заліщики до села Нирків, у долині якого й розташований водоспад, ходить маршрутка. Однак все одно мандрівникам доведеться пройти не один кілометр, щоб потрапити в урочище Червоне. Тож краще – авто-позашляховиком чи туристичним всюдиходом.

Але навіть тоді в саме урочище доведеться спускатися самотужки. Зате буде час роздивитися усі принади зимового Дністровського каньйону, де розташовані й залишки замку-палацу, і стіни старого костелу, неподалік якого нині застигло-замерзлий у своїй красі Джуринський водоспад.

Фото: Володимир Тихович