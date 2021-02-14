На Закарпатті вирішують, як облаштувати для туристів популярний водоспад

На Рахівщині планують облаштувати місце для відпочинку та фотозону біля найвищого в Карпатах водоспаду Труфанець. До 2019 року тут була альтанка, яку демонтували через старі дерев'яні конструкції та перекривання краєвиду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Фейсбуці.

"Яким бути Труфанцю – одному з найпривабливіших і водночас найдоступніших природних об’єктів Рахівщини (водоспад розташовується на узбіччі центральної автодороги Н-09 – ред.). Саме з метою обговорення плану дій щодо облаштування водоспаду біля нього відбулася зустріч працівників Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) із головою Ясінянської територіальної громади. Дискутували про те, як облаштувати відпочинкову зону та місце для фотографії біля Труфанецького водоспаду", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш дискусійним було питання щодо повернення до попереднього варіанту облаштування водоспаду, коли тут було встановлено альтанку-місток для потреб туристів.

"Переважна більшість учасників висловилась за інше рішення, мотивуючи це тим, що така архітектурна форма швидше заважала милуватися водоспадом, ніж створювала якісь додаткові переваги. Якраз після демонтажу зазначеної вище конструкції знову з’явилася можливість бачити диво природи у всій красі, а також робити класні фото на його тлі", - наголосили у Карпатському біосферному заповіднику.

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Тож у КБЗ цікавляться думкою громадськості щодо того, як краще облаштувати відпочинкову зону навколо водоспаду.

Обладнати її планують упродовж 2021 року. Така локація, впевнені у місцевій громаді, стала б потужною рекреаційною зоною, однією з найкращих візиток Рахівщини.

Як відомо, Труфанець – водоспад в Українських Карпатах. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Вважається найвищим природним водоспадом Закарпаття. Загальна висота – 36 м. Довжина потоку – 2830 м. У лісовому поясі він частково (230 м) протікає під землею. Утворює кілька каскадів. Розташований на південно-східних схилах гірського масиву Свидовець, у межах Рахівського району Закарпатської області неподалік від південної околиці смт Ясіня на автошляху Н-09.