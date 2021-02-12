Прикарпаття і Закарпаття спільно розвиватимуть сталий туризм

Івано-Франківщина долучилася до реалізації проєкту Закарпатської області зі створення й розвитку Центру сталого туризму українських Карпат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Івано-Франківська облдержадміністрація приєдналася до Меморандуму про співпрацю щодо підтримки функціонування Центру сталого туризму українських Карпат, створеного у межах реалізації проєкту "Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що меморандум підписано для об’єднання зусиль всіх сторін щодо написання та підготовки проєктів, реалізація яких сприятиме розвитку сталого туризму в українських Карпатах; створення інфраструктури для пріоритетного напрямку місцевого економічного розвитку – туризму. Крім того, інціатива має допомагати впливати на економіку менш розвинених територій Карпат, передбачає розроблення та впровадження заходів щодо збереження і відновлення історико-культурної та природної спадщини регіону, а також спільних національних, транскордонних, транснаціональних проєктів у галузі сталого туризму. Також запланована промоція сталого туризму та покращення туристичного іміджу регіону українських Карпат.

Читайте також: Львівські екстремали перелетіли Карпати на повітряній кулі

Як відомо, проєкт "Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах" реалізовує Агенція регіонального розвитку Закарпатської області. Його мета – забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи – відповідно до Протоколу зі сталого туризму до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Для реалізації задуманого буде створено та запущено роботу Центру сталого туризму українських Карпат, створено туристичну інфраструктуру.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня 2020 року в межах святкування Міжнародного дня туризму та Дня туризму в Україні відбулося підписання Меморандуму про співпрацю щодо підтримки функціонування Центру сталого туризму українських Карпат між Закарпатською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою та установою "Агенція регіонального розвитку Закарпатської області".