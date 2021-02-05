Львівські екстремали перелетіли Карпати на повітряній кулі

Команда львівських мандрівників встановила новий рекорд: їм вдалося перелетіти Карпати (90 км) за три години на повітряній кулі.

Про це Укрінформу повідомив львівський дослідник, учасник експедиції Андрій Риштун.

«Це все організовував Микола Рубель (чемпіон України 2018 року з повітроплавного спорту – ред). Ми летіли з села Довге, Хустського району на Закарпатті на північ аж до Долини, Івано-Франківської області. У нас було дві кулі. І добре, що так було, бо долетіла тільки одна, в ній теж був чемпіон з повітроплавання Валентин Щенявський, але з технічних причин довелося приземлитися в Мисливці. Нас летіло шестеро, по троє в кожній кулі», – розповів Риштун.

Кожна з куль була розрахована на 8 людей, але натомість команда забезпечила себе пальним, завантаживши півтонни газу.

Максимальна висота, на яку дозволили піднятися диспетчери, – 2500 м, команда подолала відстань 90 км за 3 години. За словами Риштуна, довгий час підлаштовувалися під погодні умови і саме у вівторок, 3 лютого, вони склалися ідеально. Завдяки вітру вдалося тримати швидкість понад 60 км/год.

«Ми написали в Книгу рекордів України, що хочемо полетіти. І вони переглянули, що за часів незалежності такого рекорду ще не було. Ми надіслали їм дані про політ. І в найближчий час наш рекорд мають розглянути і офіційно затвердити», – додав Риштун.

За його словами, після перельоту до них звернулося чимало людей, які б хотіли повторити їхню подорож на кулі. Тому планують навчитися добре літати через Карпати, бо там є свої складнощі. Експериментуватимуть далі, зараз перелетіли впоперек, хочуть спробувати ще вздовж Карпат.

Фото, відео: explorer.lviv.ua