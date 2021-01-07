Мер міста Долини помер від коронавірусу

Мер міста Долини помер від коронавірусу

Укрінформ
На Прикарпатті після тривалої хвороби помер багаторічний мер м.Долини Володимир Гаразд.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у Фейсбуці Долинська міська рада.

«З глибоким сумом повідомляємо, що в тихий час Надвечір’я Різдва, 6 січня 2021 року Божого, відійшов у вічність багаторічний міський голова Долини Володимир Гаразд», - йдеться у дописі.

Тут зазначають, що він тривало і мужньо боровся з хворобою.

Відомо, що 18 грудня у Володимира Гаразда діагностовано COVID-19, з 25 грудня він перебував у реанімації.

Володимир Гаразд - український громадсько-політичний діяч, у 2006-2020 роках був міським головою Долини, Івано-Франківська область, з 2007 до 2019 року - президент асоціації «Енергоефективні міста України».

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Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня помер мер Борисполя Анатолій Федорчук, 29 жовтня — не стало мера Новгород-Сіверського Олега Бондаренка. 16 листопада стало відомо про смерть обраного міського голови Конотопа на Сумщині Олександра Лугового.

Повідомлялося, що всі вони хворіли на COVID-19.

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