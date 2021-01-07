Мер міста Долини помер від коронавірусу

На Прикарпатті після тривалої хвороби помер багаторічний мер м.Долини Володимир Гаразд.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у Фейсбуці Долинська міська рада.

«З глибоким сумом повідомляємо, що в тихий час Надвечір’я Різдва, 6 січня 2021 року Божого, відійшов у вічність багаторічний міський голова Долини Володимир Гаразд», - йдеться у дописі.

Тут зазначають, що він тривало і мужньо боровся з хворобою.

Відомо, що 18 грудня у Володимира Гаразда діагностовано COVID-19, з 25 грудня він перебував у реанімації.

Володимир Гаразд - український громадсько-політичний діяч, у 2006-2020 роках був міським головою Долини, Івано-Франківська область, з 2007 до 2019 року - президент асоціації «Енергоефективні міста України».

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня помер мер Борисполя Анатолій Федорчук, 29 жовтня — не стало мера Новгород-Сіверського Олега Бондаренка. 16 листопада стало відомо про смерть обраного міського голови Конотопа на Сумщині Олександра Лугового.

Повідомлялося, що всі вони хворіли на COVID-19.