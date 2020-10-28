Мер Борисполя помер від коронавірусу - депутат

Чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який балотувався знову на цю посаду від партії "Наш край", помер.

Цю інформацію Укрінформу підтвердив народний депутат від групи "Довіра", співголова партії "Наш край" Сергій Шахов.

"Анатолій Федорчук помер. І зараз з'ясовуємо причину", - сказав Шахов.

Народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у Фейсбуці написав, що Федорчук помер від коронавірусу.

Водночас на офіційній Фейсбук-сторінці партії "Наш край" оприлюднена інформація, що Федорчук перемагає на виборах міського голови Борисполя.

На Фейсбук-сторінці "Мій Бориспіль" повідомляється, що інформацію про смерть Анатолія Федорчука підтвердили у Переяславській Центральній районній лікарні.