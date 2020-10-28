На Вінниччині від COVID-19 помер головлікар Тульчинської ЦРЛ

Про це повідомила у Фейсбуці народний депутат України Лариса Білозір, передає Укрінформ.

«Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52–му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина – ускладнення викликані коронавірусною хворобою», - написала Білозір.

За її словами, головлікаря Тульчинської ЦРЛ госпіталізували до лікарні 16 жовтня з діагнозом COVID-19, а 22 жовтня у зв’язку з погіршенням стану здоров'я він був переведений до Вінниці.

Врятувати життя Віталія Лисиці вінницьким медикам не вдалося.

Це вже друга смерть від COVID-19 очільника райлікарні на Вінниччині. 13 жовтня від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла головлікар Томашпілської ЦРЛ Олена Миронишина-Краківська.

Згідно з даними Вінницької ОДА, станом на 28 жовтня на Вінниччині хворіють на COVID-19 284 медпрацівники, 726 одужали. За останню добу COVID-19 лабораторно підтверджено у 12 медпрацівників.

На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 191 особи, зареєстровано 3 летальних випадки. З початку епідемії COVID-19 лабораторно підтверджено у 9699 жителів області. Одужали 5988 осіб, помер 171 пацієнт.

Станом на 28 жовтня в Україні зареєстровано 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки.