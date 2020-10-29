Міський голова Новгорода-Сіверського помер від коронавірусу

На Чернігівщині від коронавірусу помер міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Суспільне Чернігів.

«Міський голова Новгорода-Сіверського 29 жовтня помер у Чернігові в обласній лікарні. В Олега Бондаренка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус», - ідеться у повідомленні.

У вересні Бондаренку виповнилося 47 років. Новгород-Сіверську мерію він очолював з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Бондаренко йшов на посаду від партії «Рідний дім». У померлого залишилися дружина та дві доньки.

Як повідомляв Укрінформ, 61-річний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який вчетверте балотувався на цю посаду і, за попередніми даними, набрав найбільшу кількість голосів, помер від коронавірусу.

Фото: ns-mrada.cg.gov.ua