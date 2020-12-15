Новообрану голову Хмельницької облради намагаються відсторонити через суд

Віолету Лабазюк, яку тиждень тому обрали головою Хмельницької обласної ради, через суд намагаються відсторонити від посади через начебто некоректно підраховані голоси.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Хмельницької облради .

Як тут уточнили, депутат облради від партії «За конкретні справи» Вадим Лозовий подав позов до суду, в якому заявив, що під час підрахунку голосів лічильна комісія врахувала два бюлетені з некоректно проставленими позначками. Ідентичні позови були подані депутатами Оксаною Бочкарьовою та Олександром Розізнаним.

Згідно з наявною інформацією, Хмельницький окружний адміністративний суд зупинив рішення про обрання Лабазюк головою Хмельницької облради.

Її радник на громадських засадах Андрій Сорокопуд вважає, що у діях депутатів, які подали позови до суду, вбачається ряд порушень, оскільки відсутня очевидність порушення і суд не мав підстав для задоволення заяви. Враховуючи зазначене, апеляційна скарга буде направлена до Сьомого апеляційного суду, окрім того, буде звернення до Вищої ради правосуддя.

Лабазюк зауважила, що її повноваження як голови ради призупинено, і це вона розглядає як політичний тиск.