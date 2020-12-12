Перша сесія Запорізької облради затягнулася запівніч - голову обрати так і не змогли

Перша сесія Запорізької обласної ради, яка розпочалася 11 грудня о 14:00 і тривала до 01:00 12 грудня, супроводжувалася численними скандалами.

Про це із сесійної зали повідомляє кореспондент Укрінформу.

У складі Запорізької обласної ради восьмого скликання - 84 депутати, які є представниками 7 політичних партій: 23 народних обранців має “Опозиційна платформа - за життя!”, 19 - “Слуга народу”, 10 - “Європейська солідарність”, 9 - партія Володимира Буряка “Єднання”, по 8 мандатів отримали “Опозиційний блок” та “За майбутнє” і 7 - ВО “Батьківщина”.

Після офіційного оголошення результатів виборів, формування президії та лічильної комісії для таємного голосування за голову облради, депутати висунули 4 кандидатури.

Очолити депутатський корпус виявили бажання: чинний голова ЗОДА Віталій Боговін (“Слуга народу”), Павло Матвієнко (ОПЗЖ), Євген Георгієв (“Європейська солідарність”) та Геннадій Шевченко (“Єднання”).

Після 5-хвилинної перерви представники “ЄС“ та ОПЗЖ заявили, що відкликають своїх кандидатів та взагалі не будуть брати участь у таємному голосуванні. В залі знову оголосили перерву, аби затвердити бюлетень. 20-хвилинна перерва тривала удвічі довше, але і цього виявилось замало. Адже лічильна комісія так і не змогла затвердити бюлетень.

Через деякий час до зали зайшла голова лічильної комісії Маргарита Трипольська (“Слуга народу”), яка заявила, що недобре почувається, бо на неї здійснюється тиск.

“На лічильну комісію здійснюється тиск. Після вашого тиску, Сергію Федоровичу (Сергій Кальцев – ред.) мені стало зле”, - пояснила вона свою тривалу відсутність у залі.

Головуючий знову оголосив перерву. Майже годину тривали консультації щодо бюлетенів. Потім ще понад годину лічильна комісія про щось радилася, а в залі, тим часом тільки й розмов було про те, що насправді процес затягується, бо "одні намагаються домовитись з іншими".

О 22:30 Трипольська зачитала протокол, згідно з яким, кожен бюлетень з виборів голови облради мають підписати голова та секретар лічильної комісії, а також ще троє членів цієї комісії, які самі виявили бажання поставити свої "візи". Перемогу отримує той кандидат, який набирає 50% +1 голос (тобто 43 голоси).

О 23:00 депутати таки пішли до кімнати таємного голосування. В засіданні сесії оголосили технічну перерву на годину.

У сесійній залі депутати зібрались після першої години ночі. "Зареєструвалися 34 депутати. Сесія нелегітимна. Ми не вийшли з технічної перерви. Тому зберемося у вівторок, 15 грудня, о 14-й годині", - заявив головуючий.

Станом на 01:40 депутати залишалися в залі.

Читайте також: Миколаївська облрада не змогла обрати заступника голови

Кореспондент Укрінформу звернувся до ГУНП в Запорізькій області з проханням надати правову оцінку діям та прокоментувати чи були виявлені порушення під час голосування.

Як повідомлялось, перша сесія облради мала відбутись до 6 грудня, але обласна виборча комісія ніяк не могла призначити дату засідання. 3 грудня слідчі Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області відкрили кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійснення виборчого права) КК України.