Миколаївська облрада не змогла обрати заступника голови

Депутати новообраної Миколаївської обласної ради не змогли обрати заступника голови облради через те, що раніше узгоджений кандидат від партії «Європейська Солідарність» Михайло Талпа зняв свою кандидатуру під час виборів. Іншої ніхто не запропонував.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це відбулося 9 грудня під час першої сесії обласної ради нового скликання.

«Я знімаю свою кандидатуру з виборів заступника голови облради, а також складаю повноваження очільника Миколаївської обласної організації політичної партії «Європейська Солідарність», - сказав Талпа.

Причину свого вчинку він публічно не пояснив.

Новообрана голова обласної ради Ганна Замазєєва, у свою чергу, зазначила, що дане рішення для неї було несподіванкою. Отож запропонувати іншого кандидата, як того вимагає тимчасовий регламент, наразі вона не може.

Що ж до виборів першого заступника голови облради, то ним став представник ОПЗЖ Володимир Фроленко. За нього віддали голоси 58 депутатів.

Як уже повідомлялося, 9 грудня на першій сесії нового скликання депутати обрали головою Миколаївської обласної ради представницю партії «Слуга народу» Ганну Замазєєву. За неї віддали голоси 52 депутати із 64.