Миколаївська облрада не змогла обрати заступника голови
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це відбулося 9 грудня під час першої сесії обласної ради нового скликання.
«Я знімаю свою кандидатуру з виборів заступника голови облради, а також складаю повноваження очільника Миколаївської обласної організації політичної партії «Європейська Солідарність», - сказав Талпа.
Причину свого вчинку він публічно не пояснив.
Новообрана голова обласної ради Ганна Замазєєва, у свою чергу, зазначила, що дане рішення для неї було несподіванкою. Отож запропонувати іншого кандидата, як того вимагає тимчасовий регламент, наразі вона не може.
Що ж до виборів першого заступника голови облради, то ним став представник ОПЗЖ Володимир Фроленко. За нього віддали голоси 58 депутатів.
Як уже повідомлялося, 9 грудня на першій сесії нового скликання депутати обрали головою Миколаївської обласної ради представницю партії «Слуга народу» Ганну Замазєєву. За неї віддали голоси 52 депутати із 64.