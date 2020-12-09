Миколаївську облраду очолила представниця «Слуги народу»
Таке рішення було прийнято сьогодні на першій сесії обласної ради нового скликання шляхом таємного голосування, передає кореспондент Укрінформу.
"За обрання Замазєєвої головою Миколаївської обласної ради віддали голоси 52 депутати, проти - 7. Таким чином, вона є обраною, з чим ми її і вітаємо", - сказав голова лічильної комісії Антон Табунщик.
Як повідомлялося, 40-річна Замазєєва проживає у Миколаєві, закінчила Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальностями "політологія та державне управління" і "фінанси та кредит". Кандидат економічних наук, має досвід у створенні бізнес-структур.
На цьогорічних виборах до Миколаївської обласної ради пройшли шість партій. В "Опозиційної платформи – За життя" 18 мандатів, у "Слуги народу" - 16, у партії "Наш край" - 10, у "Європейської солідарності" – 8, у "Пропозиції" – 7, у партії "За майбутнє" - 5 мандатів. Загалом до облради обрані 64 депутати.