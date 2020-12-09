Кернеса без присяги визнали мером Харкова

Перша сесія депутатів нового, 8-го, скликання Харківської міської ради визнала відсутнього у Харкові Геннадія Кернеса мером міста без складання присяги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На сесії з дотриманням правил карантину присутні новообрані депутати міської ради, почесні громадяни Харкова, представники духовенства, керівники правоохоронних органів, ЗМІ.

"За змістом статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного сільського або міського голови. В той же час Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови", — зазначила з трибуни сесії, зачитавши постанову про реєстрацію Кернеса Харківським міським головою, голова міської ТВК Ольга Мозгова.

Мозгова також оголосила підсумки виборів до міськради.

Як повідомляв Укрінформ, посилаючись на директора Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сідоренка, Кернес не встигає приїхати до Харкова на 9 грудня - першу сесію міськради нового скликання: "З нами ніхто цю дату не обговорював. На 9 грудня Кернес не встигає, ми планували, що це відбудеться ближче до 20 грудня".

8 грудня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс після розмови з політиком написав у Телеграмі, що той планує повернутися в місто до 30 грудня, оскільки досі проходить лікування після коронавірусу: "Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома".

Уночі 16 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу та запалення легенів.

25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє обраний Харківським міським головою.