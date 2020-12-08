Фукс каже, що Кернес планує повернутися в Харків до кінця грудня

Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в місто до 30 грудня, оскільки він досі проходить лікування після коронавірусу.

Про це у телеграмі повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс після розмови з політиком, передає Укрінформ.

"Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", - йдеться у дописі.

Нагадаємо: раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що Кернес повинен повернутися для участі у першій сесії нової міськради, яка відбудеться до 20 грудня.

За результатами виборів до Харківської міської ради пройшли шість політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!", 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По 9 місць у "Європейської солідарності" та "Слуги народу". 7 - у "Партії Шарія", 6 - у "Блоку Світличної "Разом!".

Вночі 16 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє обраний Харківським міським головою.