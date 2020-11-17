Харків без Кернеса: хто рулить містом і що буде далі

Новообраний мер поки присутній у вигляді фото і, можливо, електронного підпису

Харків ось уже два місяці живе начебто і з мером, і начебто ні. Лідер Партії "Блок Кернеса-успішний Харків!" набрав на виборах 25 жовтня 60,34% голосів виборців і втретє був обраний Харківським міським головою. Але ще 16 вересня був відправлений літаком на лікування від коронавірусу і двостороннього запалення легенів до німецької клініки "Шаріте", і відтоді його ніхто не бачив.

ПРИВІТ З "ШАРІТЕ"

Ситуація є вкрай неординарною. Перший віцемер Ігор Терехов, директор Департаменту у справах масових комунікацій і зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, а також приятель Кернеса, бізнесмен Павло Фукс постійно намагаються її пом'якшити. У місцевій пресі неодноразово друкувалися їхні запевнення, що Кернес, попри чутки, не в комі і не помер, він продовжує лікування в "Шаріте", і до покращення його стану до Харкова не повернеться.

Фукс на підтвердження навіть розмістив у мережі фотографію Кернеса, зроблену безпосередньо у клініці "Шаріте" зі словами: "Кернес передає привіт харків'янам!". Однак зовнішній вигляд Кернеса (з трубочками для кисневої підтримки) підтверджує, що стан його не з легких.

Це фото, а також факт спілкування поліції з родичами Кернеса, доводять, що місце його перебування – клініка "Шаріте" – встановлено. І це послужило підставою для закриття кримінального провадження, розпочатого 9 листопада поліцією Харкова за заявою місцевого активіста про таємниче зникнення новообраного мера Харкова.

У самому місті Кернеса чекають. За законом, перша сесія новообраної міськради (на ній новий мер має скласти присягу) має відбутися до 20 грудня цього року.

А якщо Кернес не повернеться вчасно? Або якщо повернеться, але у такому стані, що буде визнаний недієздатним як мер за станом здоров'я? Чи є небезпека паралічу влади, що може призвести до хаосу в місті?

КОЛИ ПРИСУТНІСТЬ МЕРА НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ

Експерт з питань місцевого самоврядування, почесний академік Всеукраїнської Академії муніципального управління, а у недавньому минулому - голова Великобурлуцької РДА Харківської області та мер райцентру Нова Водолага Віктор Слиш відповів на це запитання так:

"Особистий досвід (та й наукові дослідження в цій сфері) говорять про те, що з Кернесом або без нього Харків житиме. Місцеве самоврядування передбачає вирішення як обов'язкових, так і необов'язкових, хоча і бажаних питань, які виникають із запитів громадян або з волі міської влади. Приміром, питання наповнення бюджету, отримання субсидій, освіти, охорони здоров'я, надання житлово-комунальних послуг є обов'язковими. При цьому особиста присутність мера при їх вирішенні не є обов'язковою – з ними успішно справляються його заступники, керівники департаментів і управлінь.

Необхідність в особистій присутності мера з'являється тоді, коли треба визначити стратегічні напрями розвитку міста на 10-15 років вперед і при цьому зуміти розділити на їх реалізацію 30% бюджету розвитку міста. У Кернеса такі здібності є.

Що стосується необов'язкових, хоча і бажаних питань, то до них відносяться, приміром, реконструкція Харківського зоопарку або будівництво дороги через ТЦ "Барабашово". У цьому випадку мер може продемонструвати всю свою волю, домагаючись потрібного результату. Переможе - увійде в історію, як це було з розвитком Центрального парку культури і відпочинку імені Горького, який наразі входить в десятку кращих парків світу. Не переможе, як це сталося з реконструкцією каскадного фонтану в Міському саду імені Шевченка, який через помилки у проєктуванні перетворився на сухі "каскадні" сходи, - народ пробачить і забуде.

Хоча для міста корисніше було б направити витрачені на цю реконструкцію чималі кошти на ремонт магістральних тепло- і водомереж, багато з яких чекають ремонту з 60-х років минулого століття.

За нинішніх обставин, коли до міськради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків!" пройшла лише третина обранців - 34 депутатських місця – Кернесу, якщо він все-таки встигне до Харкова до строку, доведеться домовлятися з іншими фракціями для вирішення нагальних питань. Якщо врахувати, що боротьба за кожне "пріоритетне" питання може тривати до повного розгрому опонентів, то для цього треба багато сил і здоров'я.

А ЯКЩО ПІДЕ НА БЮЛЕТЕНЬ?

А якщо Кернес, повернувшись після "Шаріте", піде на тривалий бюлетень, то хто зможе його замінити? Ігор Терехов, людина для Кернеса перевірена роками їхньої спільної роботи? Так, можливо.

Але на практиці – сумнівно. Річ у тому, що, за чутками, Ігоря Терехова можуть висунути на посаду голови Харківської ОДА замість нинішнього голови ХОДА Олексія Кучера. Ця посада - в руках Кабміну і президента: перші висувають, гарант підписує призначення, і на це ніхто не може вплинути...

Хто ж буде керувати Харковом за відсутності Кернеса, якщо нова міськрада ще не почала роботу? За законом, функції мера у цей період виконуватиме нинішній секретар Харківської міськради Олександр Новак".

ХТО СОЮЗНИКИ?

Має свою думку щодо наявної ситуації і відомий харківський вчений, професор, доктор політичних наук Олександр Романюк.

Олександр Романюк. Фото: vecherniy.kharkov.ua

"Новому міському голові, – зазначив він, - ким би він не був, знадобиться не лише новий депутатський корпус, а й новий виконком, який виконуватиме ухвалені на сесіях рішення. Для групи Кернеса принципово важливим є те, щоб сесія затвердила потрібний їм склад виконкому. З іншими фракціями вони постараються домовитися. Чи буде це фракція "ОПЗЖ", у складі якої - недавній претендент на крісло мера, народний депутат України і керівник концерну "АВЕК", якому належить ТЦ "Барабашово", який виступає проти ініційованого Кернесом будівництва дороги? Сумнівно. У них "зуб" один на одного.

Чи можливе об'єднання з "Європейською солідарністю"? Навряд. У них різні ідеологічні позиції. Кернес, приміром, ратує за повернення проспекту у Немишлянському районі Харкова імені радянського полководця Георгія Жукова, а "ЄС" відстоює пропоноване активістами ім'я генерала, правозахисника і засновника Української Гельсінкської групи Петра Григоренка.

Ймовірно, можна припустити об'єднання з фракцією "Партії Шарія", яка пройшла до міськради значною мірою завдяки підтримці вихідців з Росії. А їх чимало. У 1980-х роках промисловий Харків потребував 65-ти тисяч робочих місць, які зайняли жителі сусідніх Бєлгородської, Курської, Воронезької областей Росії, які сюди переїхали.

Що стосується об'єднання Кернеса з депутатами від Партії "Блок Світличної "РАЗОМ!", які, завдяки авторитету Світличної як недавнього голови Харківської ОДА, також стали депутатами нової міськради, то Юлія Олександрівна, як на мене, займе у міськраді свою власну позицію і постарається ініціювати соціальні та структурні реформи, яких потребує місто. Це може згуртувати навколо неї конструктивну частину міськради.

Чи буде вона висуватися на посаду Харківського міського голови у разі визнання недієздатності Кернеса? Навряд чи, бо у цьому випадку їй треба буде позбутися мандата народного депутата України".

СВІТЛИЧНА? ТЕРЕХОВ? КУЧЕР?

На думку іншого відомого вченого, професора, доктора політичних наук Ігоря Поліщука, який, до слова, балотувався до Харківської міськради від "Блоку Світличної" РАЗОМ!", посада мера їй просто не потрібна:

Ігор Поліщук. Фото: vecherniy.kharkov.ua

"Юлія Олександрівна - народний депутат України, вона і у Києві, як це було у Харкові, відстоюватиме позиції Харківської області, включно з обласним центром. Водночас її уваги потребує розвиток партії. До слова, партію Світличної марно асоціюють з "ОПЗЖ", обласну організацію якої очолює ексголова Харківської ОДА Ігор Райнін. Юлія Олександрівна дистанціювалася від цієї партії, і зараз веде свою власну успішну політичну гру.

Що стосується першого віцемера Харкова Ігоря Терехова, здавалося б, готового кандидата на посаду Харківського міського голови, то розраховувати на нього не доводиться. Ймовірно, він, як креатура колишнього голови Харківської ОДА, а нині міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, з яким він працював разом, може зайняти місце голови Харківської ОДА.

Нинішній голова ХОДА Олексій Кучер, який висувався на виборах мера Харкова від "Слуги народу", теж не може претендувати на цю посаду на повторних виборах, якщо вони відбудуться: занадто мало виборців за нього проголосувало.

Тож реальної фігури, яка може замінити популярного у Харкові мера Геннадія Кернеса, поки не видно. Сподіваюся, до з'ясування всіх обставин Харків залишиться керованим містом, в якому панує не хаос, а закон".

КЕРНЕС В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ?

Поки ж у місті діє старий склад Харківської міськради.

"Згідно з Виборчим кодексом України, обраний мер повинен протягом 20-ти днів з моменту оголошення його перемоги на виборах (оголошення відбулося 4 листопада) подати заяву за своїм підписом (допускається і в електронному вигляді), про згоду зайняти посаду мера", – зазначив громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА Юрій Чумак.

Юрій Чумак

За його словами, якщо без поважних причин у зазначений строк заява не надійде, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання обраної особи такою, що відмовилася від посади, і призначає повторні вибори: "При цьому у законодавстві чітко не вказано, які саме причини є поважними".

І нарешті, 13 листопада у Харкові Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської територіальної виборчої комісії про вибори до Харківської міськради. За роз'ясненням адвоката ТВК Антона Мартиненка, комісії потрібно повторно скласти протокол виборів з урахуванням висновків суду: "При цьому про недійсність, неспроможність чи повторність виборів не йдеться". Наскільки цей інцидент пов'язаний з тривалою відсутністю Кернеса - невідомо.

Світлана Лігостаєва, Харків