Кернес не встигає на сесію 9 грудня — харківська мерія

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сідоренко.

"З нами ніхто цю дату не обговорював. На 9-е грудня Кернес не встигає, ми планували ближче до 20 грудня", - зазначив Сідоренко.

Тим часом, як повідомили в ТВК, ніхто з письмовою заявою про перенесення сесії не звертався.

"Ще 6 членів комісії, у тому числі, від ОПЗЖ, теж просили про перенесення сесії, наприклад, на 16 грудня. Вони посилалися на необхідність виправити технічні помилки у документах. Але згідно з ч. 2 ст. 46 закону "Про місцеве самоврядування", підстав для перенесення немає.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня новообраний на виборах 25 жовтня депутатом Харківської міської ради від партії ОПЗЖ Анатолій Родзинський у Фейсбуці поінформував, що 2 грудня міська ТВК прийняла рішення зібрати нову сесію міської ради 9 грудня - це на 2 дні раніше, ніж запланована сесія обласної ради на 11 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня на сесії Харківської міської ради старого скликання внесено зміни до регламенту сесії нового складу з урахуванням відсутності у Харкові новообраного мера Геннадія Кернеса.

19 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов заявив, що ні про які перевибори депутатів міської ради мови йти не може - вибори вважаються дійсними і завершеними.

За результатами виборів до Харківської міської ради пройшли шість політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!", 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По 9 місць у "Європейської солідарності" та "Слуги народу". 7 - у "Партії Шарія", 6 - у "Блоку Світличної "Разом!".

Вночі 16 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців та утретє обраний Харківським міським головою.