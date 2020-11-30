Вибори у Харкові: комісія оприлюднила список депутатів, який двічі скасовував суд

Харківська міська виборча комісія втретє оприлюднила список депутатів, обраних до Харківської міської ради за результатами виборів 25 жовтня 2020 року. який двічі був скасований судом.

Як передає Укрінформ, і про це повідомляє сайт Харківської міської ради.

"Список з 84 прізвищ новообраних депутатів оприлюднений відповідно до протоколу про результати виборів депутатів від 25 листопада", - йдеться у повідомленні.

Міська ТВК прийняла цей список після того, як два попередніх протоколи з результатами виборів до міськради були скасовані судом.

У новому списку змін немає: названо ті самі прізвища, що міська комісія оголошувала вже двічі - до і після рішень суду.

За законом, новообрані депутати протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів мають подати документи на реєстрацію до територіальної виборчої комісії. Обрані одночасно до двох місцевих рад мають вибрати, від якого мандату відмовитись.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада міська ТВК перерахувала голоси й склала новий протокол про визнання обраними 84 депутатів міської ради, замість двох протоколів, що скасовані судом 5 та 14 листопада.

За результатами виборів до Харківської міської ради проходять шість політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса – Успішний Харків". 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По дев'ять місць у "Європейської солідарності" та "Слуги народу". Сім - у "Партії Шарія", шість - у "Блоку Світличної "Разом!".

21 листопада у Харкові запланували сесію депутатів міськради в старому складі. Про це йдеться у розпорядженні секретаря Харківської міської ради Олександра Новака, який тимчасово, за відсутності у Харкові обраного мера міста Геннадія Кернеса, виконує його обов'язки.

На порядок денний винесене 21 питання. Зокрема, буде розглянуте питання про новий регламент роботи міськради у відсутності, як то станеться, новообраного голови та бюджет міської територіальної громади на 2021 рік.

19 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, коментуючи рішення судів про скасування протоколу ТВК, що ні про які перевибори депутатів міської ради мови йти не може: "Вибори вважаються дійсними, завершеними".

Вночі 16 вересня Харківського міського голову Геннадія Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

25 жовтня лідер партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!" Геннадій Кернес набрав у Харкові на виборах 60,34% голосів виборців та утретє обраний Харківським міським головою. Міська рада неодноразово повідомляла, що Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, щоб провести першу сесію нової міськради.