На місцевих виборах бар’єр у 5% подолали п'ять партій — «Рейтинг»

На місцевих виборах 2020 року умовний 5-відсотковий бар’єр подолали партії «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа – За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%).

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані моніторингу місцевих виборів-2020, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Як зазначається у повідомленні, згідно з агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах умовний 5-відсотковий бар’єр подолали «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа – За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії. (Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах – це сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – в районні ради.)

Партію «Наш край» загалом підтримали 3,9%, ВО «Свобода» – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію «Сила і честь» – 2,4%, «УДАР Віталія Кличка» – 2,0%, партію «Пропозиція» – 2,2%, «Голос» – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, «Перемога Пальчевського» – 0,8%.

Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.

При цьому, згідно з даними моніторингу, сукупна підтримка п’яти парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%). В областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.

Повідомляється також, що партія «Слуга народу» зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала високі результати в регіонах півдня та сходу, а також у Сумській області.

«Європейська солідарність» зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.

Партія «За майбутнє» зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

«Батьківщина» отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.

Партія «Наш край» зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО «Свобода» – в Івано-Франківській та Тернопільській, Радикальна партія Ляшка – Чернігівській, «УДАР» – у Києві, «Пропозиція» – у Дніпропетровській області.

Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій («Українська стратегія Гройсмана»), Закарпатській («Рідне Закарпаття»), Полтавській («Довіра»), Харківській («Блок Кернеса – Успішний Харків!»), Хмельницькій («Команда Симчишина»), Черкаській (ВО «Черкащани») та Чернігівській («Рідний дім») областях. Також на лідерських позиціях – у Херсонській («Нам тут жити!»), Хмельницькій («За конкретні справи») та Чернівецькій («Єдина Альтернатива») областях.

Аналіз результатів місцевих виборів продемонстрував, що активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Наприклад, якщо у Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, то у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини. В результаті питома вага західних областей у загальному масиві виборців зросла з 27 до 31%, йдеться також у повідомленні.

Джерело моніторингу: дані територіальних виборчих комісій та моніторингові опитувань Соціологічної групи «Рейтинг» (вересень-жовтень 2020 року).

Як зазначається у повідомленні, порівняльний аналіз результатів опитувань групи «Рейтинг» з результатами виборів засвідчив досить високу точність прогнозів (середнє відхилення за результатами партій становить 0,7%), а незначні відхилення пояснюються: зміщенням реальної явки у бік західних областей та відносно низькою питомою вагою молоді у структурі тих, хто реально голосував на виборах 25 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

15 листопада повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

22 листопада в Україні відбулося повторне голосування на виборах голів 11 міст (Дніпра, Нікополя, Слов'янська, Ужгорода, Бердянська, Дрогобича, Львова, Миколаєва, Полтави, Рівного, Черкас) та депутатів 47 місцевих рад.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, було призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тис., де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.