Термометри показували 32 градуси, члени ДВК - без масок: КВУ - про організацію виборів

Про це сказав на пресконференції голова КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Однією з важливим проблем, що виникла на виборах 22 листопада, було питання протиепідеміологічних заходів на виборчих дільницях. Спостерігачі КВУ зафіксували масові факти, коли на дільницях були непрацюючі термометри, термометри неналежної якості, що показували у виборців температуру 32 градуси, а також відсутність масок у членів ДВК", - сказав Кошель.

Для прикладу він розповів, що на одній з виборчих дільниць у Черкасах привезли дезінфікуючу речовину у пластиковій пляшці з-під мінеральної води, де, звісно, не було зазначено ні виробника, ні склад, ні походження. На іншій дільниці в Черкасах виборчій комісії видали на всіх лише 25 масок і одну пляшку антисептика попри рекомендації МОЗ змінювати маску щодві години.

У Рівному, за словами Кошеля, на багатьох дільницях термометри не працювали, або їх не могли налаштувати. У Миколаєві члени однієї з виборчих дільниць перебували без масок і температуру нікому не вимірювали взагалі.

В окремих випадках, за словами голови КВУ, забезпеченням протиепідеміологічними засобами на виборчих дільницях займалася не місцева влада, а школи, в приміщеннях яких проводилися вибори.

Загалом, зауважив голова КВУ, під час голосування 22 листопада було зафіксовано лише один випадок належної організації протиепідеміологічних заходів на одній з дільниць.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів - у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді та Черкасах.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.