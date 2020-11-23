У п'яти містах зафіксували порушення на виборах 22 листопада — КВУ

У половині міст, де 22 листопада пройшов другий тур виборів, голосування відбулося демократично, у 5 містах фіксувались технології підкупу виборців.

Про це заявив на пресконференції голова КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними наших спостерігачів, ми маємо підстави констатувати, що в половині міст вибори відбулися відповідно до демократичних стандартів, ми мали чистий, прозовий виборчий процес. Однак у 5 містах з 11, а це майже в половині міст, наші спостерігачі відзначали використання технологій, які є складовою підкупу виборців", - сказав Кошель.

За його словами, в цих 5 містах було зафіксовано масове фотографування виборчих бюлетенів, підвезення виборців до виборчих дільниць та інші форми контролю виборців. "Зрозуміло, що там, де різниця між кандидатами є великою в голосах, то точкові використання технологій підкупу не стало суттєвим чинником для встановлення результатів, але на загальному результаті безперечно ця технологія позначилась", - зауважив голова КВУ.

Він розповів, що масове підвезення виборців відбувалося в основному приватним легковим автотранспортом, і такі факти були зафіксовані у Черкасах та Нікополі.

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У Рівному, Дніпрі та Черкасах зафіксовано факти фотографування бюлетенів, а у Бердянську - контроль над діями виборців, коли невідомі особи стояли зі списками біля виборчих дільниць, а після голосування виборці приходили і їх відмічали у цих списках.

Крім цього, за інформацією Кошеля, у Дніпрі також працювала вайбер-група, де напряму агітували голосувати виборців за гроші. На день виборів 22 листопада ця група налічувала близько 25 тисяч осіб.

"Говорячи про ці факти, ми бачимо лише вершину піраміди і ті випадки, які були зафіксовані. Але переважна більшість подібних випадків залишається в тіні, а технологія підкупу реально працює. Фотографування бюлетенів, підвезення виборців і інші форми звітування за голосування дають можливість навіть зараз доводити результативність технології до 100%", - сказав голова КВУ.

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Він переконаний, що у 5 містах з 11, де активно використовувались технології підкупу, це значним чином впливало на результати волевиявлення.

Окрім того, у КВУ констатують, що кількість фактів і масштабність технології підкупу 22 листопада значно зросли у порівнянні з першим туром виборів і з голосуванням 15 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів - у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді та Черкасах.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.