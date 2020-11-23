Результати другого туру виборів не змінили лідерів перегонів на посаду мера – ОПОРА

За попередніми результатами другого туру виборів голів 11 міст, який відбувся 22 листопада, у всіх громадах перемогли кандидати, які й у першому турі набрали максимальну кількість голосів.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі 23 листопада.

«Результати виборів засвідчили частково те, що повторне голосування не є раціональним інструментом визначення абсолютного переможця. Тобто, фактично, у всіх громадах перемогли кандидати, які в першому турі набрали максимальну кількість голосів. І, в той же час, в абсолютних числах, кількість виборців, які голосували за них, є меншою, ніж 25 жовтня в переважній більшості громад. Тобто повторне голосування не надало нам ані жодних сюрпризів, не забезпечило зміни результату лідерів передвиборчих перегонів на посаду міських голів у цих територіальних громадах, ані створило якісь нові унікальні конкурентні умови для ведення передвиборчої боротьби напередодні повторного голосування», - зазначила Айвазовська.

Голова правління ОПОРИ додала, що переважна більшість кандидатів займалася організацією, адмініструванням і в цілому участю у формуванні виборчих комісій або інших аспектів діяльності після першого туру.

«Незважаючи на те, що в багатьох країнах світу повторне голосування є інструментом визначення абсолютного переможця, але знову ж таки, в абсолютних числах кількості виборців, які прийшли і взяли участь в ньому, ми можемо говорити, що воно не спрацювало в той спосіб, на який сподівалися і учасники виборчого процесу, і розробники законодавства про вибори», - зауважила Айвазовська.

За даними Громадянської мережі ОПОРА, під час повторного голосування 22 листопада явка виборців становила 29,23%. Тоді як на першому турі голосування паралельний підрахунок ОПОРИ засвідчив результат 35,9% явки виборців.

«Тобто ми бачимо зниження явки, проте вона є досить високою у порівнянні з другим туром і 15 листопада на 6% і виборів у 2015 році, коли у громадах від 90 тисяч виборців також була застосована мажоритарна система абсолютної більшості. Тобто, кандидат, який не набирав понад 50% у першому турі голосування, брав участь у повторному», - сказала Айвазовська.

Спостерігачі ОПОРИ 22 листопада працювали на 300 виборчих дільницях, визначених відповідно до статистично обґрунтованої вибірки.

Читайте також: Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

Як повідомлялося, у неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.