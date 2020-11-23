Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ", - пише Синютка.

Він також подякував вісімдесятьом трьом тисячам львів’ян, які "повірили у мої бажання і професійні здібності забезпечити припинення хаотичних забудов, розв’язання транспортного колапсу, будівництво нових шкіл та садочків, викорінення корупції".

У Львові під час повторного голосування на виборах міського голови найбільшу кількість голосів набирає чинний мер Андрій Садовий. Про це свідчать результати екзит-полу, оприлюдненого студією Савіка Шустера. Згідно з опитуванням, переможець отримав 62,8% голосів виборців. За Олега Синютку проголосували 37,2% львів'ян.

Явка виборців під час повторного голосування на виборах голови Львівської ОТГ в середньому становила 38,98%.