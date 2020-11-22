У Дніпрі найбільшу кількість голосів набирає чинний мер – СОЦІС

У м.Дніпрі під час повторного голосування на виборах міського голови найбільшу кількість голосів набрав чинний мер Борис Філатов.

Про це свідчать фінальні результати рейтингу кандидатів на посаду мера станом на 19.30, оприлюдненого Центром соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС.

Згідно з опитуванням, переможець отримав 78,75% голосів виборців.

Його конкурент Загід Краснов набрав 18, 25% голосів.

Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м.Дніпрі 22 листопада, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 60 виборчих дільниць по всій території міста. Опитано 3398 виборців.

Як повідомлялося, за крісло міського голови в м.Дніпрі змагалися два кандидати – чинний міський голова Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”) та Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”). У першому турі за Філатова проголосували 46,41% виборців. Краснова підтримали 13,15% дніпрян.