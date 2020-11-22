У Дніпрі найбільшу кількість голосів набирає чинний мер – СОЦІС
Про це свідчать фінальні результати рейтингу кандидатів на посаду мера станом на 19.30, оприлюдненого Центром соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС.
Згідно з опитуванням, переможець отримав 78,75% голосів виборців.
Його конкурент Загід Краснов набрав 18, 25% голосів.
Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м.Дніпрі 22 листопада, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 60 виборчих дільниць по всій території міста. Опитано 3398 виборців.
Як повідомлялося, за крісло міського голови в м.Дніпрі змагалися два кандидати – чинний міський голова Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”) та Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”). У першому турі за Філатова проголосували 46,41% виборців. Краснова підтримали 13,15% дніпрян.