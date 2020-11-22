Мером Львова залишається Садовий - екзитпол Шустера

У Львові під час повторного голосування на виборах міського голоси найбільшу кількість голосів набрав чинний мер Андрій Садовий.

Про це свідчать результати екзит-полу, оприлюдненого у Фейсбуці студією Савіка Шустера, повідомляє Укрінформ.

Згідно з опитуванням, переможець отримав 62,8% голосів виборців. За Олега Синютку проголосували 37,2% львів'ян.

Опитування на замовлення студії Савіка Шустера проводила соціологічна компанія Liberty Report. Очікувана гранична похибка - 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів. У Львові у другому турі виборці голосували за чинного мера, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового і кандидата від "Європейської солідарності" Олега Синютку.