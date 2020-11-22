Протокол про підрахунок до завершення виборів: у Львові відкрили справу

Окремі члени комісії ДВК у Львові підписали протокол про підрахунок голосів до завершення виборів. За фактом порушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Львівській області, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 22 листопада, у поліцію надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць, розташованій на території Личаківського району Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, окремі члени комісії ДВК підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаного протоколу», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За цим фактом слідчі Личаківського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, у Львові проходить другий тур виборів міського голови. Змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та ексочільник Львівської ОДА, нардеп від «Євросолідарності» Олег Синютка.

Фото: lv.npu.gov.ua