На дільницях у Львові та Дрогобичі бракує скриньок та кабінок

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що на виборчих дільницях Львова та Дрогобича бракує скриньок та кабінок для голосування.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«У місті Львові на 18 дільничних виборчих комісіях не вистачає скриньок або кабінок для голосування. Натомість на 4 ДВК у місті Дрогобичі недостатня кількість кабінок для голосування», - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що на великій виборчій дільниці №461984 є 4 скриньки замість 6. Також не вистачає 1 кабінки для голосування. На великій ДВК №462074 - 4 великі скриньки замість 6 і 1 мала скринька - замість 2. На великій ДВК №462005 не вистачає 2 великих скриньок і стільки ж кабінок. Також 4 великих скриньок замість 6 на ДВК №462012 і №462038.

На дільницях №461944 та №461929 не вистачає трьох великих і однієї переносної скриньки, на ДВК №461998 та №461858 - двох великих скриньок, на №461976, №461912, №461878, №462068 – однієї великої скриньки, №460505, №462020 та №462123 - однієї великої і однієї переносної скриньки.

Читайте також: У Миколаєві вирішили підняти явку на виборах через флешмоб у соцмережах

На ДВК №462005 одна із великих скриньок заклеєна скотчем.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, Львові та Дрогобичі, проходить другий тур виборів міського голови.

Фото: www.oporaua.org