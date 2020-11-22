У Миколаєві вирішили підняти явку на виборах через флешмоб у соцмережах

У Миколаєві проходить флешмоб, покликаний підняти явку на виборчих дільницях, де 22 листопада триває другий тур виборів міського голови.

Про це повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий, передає Укрінформ.

«У Миколаєві відбувається повторне голосування за міського голову. Підприємці, комунальна установа та інтернет-видання оголосили флешмоб у соціальних мережах Facebook та Instagram, головною метою якого є підвищити явку миколаївців на виборчих дільницях. За фото на дільницях та відео в сторіс обіцяють подарунки», - йдеться у повідомленні.

21 листопада інтернет-видання «НикВести» розмістило новину про розіграш подарунків у день голосування. Для участі в конкурсі необхідно прийти на свою дільницю і зробити фотографію. Після чого розмітити фото в Instagram Stories або зробити публікацію, додавши хештег #ідунавибори, а також позначивши аккаунт @nikvesti. Результати розіграшу оголосять 22 листопада о 21:00. Переможцям обіцяють 5 зарядних пристроїв.

19 листопада на сторінці комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» з’явилась публікація про конкурс. «Умови дуже прості: йдемо на вибори, голосуємо, робимо фото на дільниці, завантажуємо його у FB із хештегом #яподнимаюявку та відмічаємо Агенцію розвитку Миколаєва. Також став + під цим постом, якщо береш участь в конкурсі», зазначено в публікації. Трьом переможцям, яких визначать 22 листопада о 23:00, обіцяють призи - каталоги оцифрованої графіки з колекції Миколаївський обласний художній музей ім. Верещагіна.

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А 18 листопада на Instagram-сторінці миколаївського підприємця Максима Бревди був розміщений допис про розіграш призів за голосування на повторних виборах. Для участі необхідно зробити сторіс або фото з виборчої дільниці, розмістити в Інстаграм з хештегом #яподнимаюявку, позначивши аккаунти Максима Бревди @maksymbrevda та Олега Чередніченка @oleg.c.h.e. Результати будуть оголошені 22 листопада о 22-00. Переможці отримають три торти і три карти на 12 відвідувань тренажерного залу.

У неділю, 22 листопада, в Україні проходить повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.