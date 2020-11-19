Миколаївські скандали: в інфекційній лікарні директорка знайшла «прослушку»

Директор Миколаївського обласного Центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова знайшла в своєму кабінеті прослуховуючий пристрій.

Про це вона розповіла місцевим журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кілька тижнів у мене барахлила пожежна сигналізація. Сьогодні я викликала майстра і ми виявили там відеокамеру і не одну…. Камера була навіть у тій кімнаті, де я переодягалася і відпочивала, коли залишалася тут на ніч», - розповіла Федорова.

Як уже повідомлялося, поліція напередодні першого туру місцевих виборів порушила кримінальне провадження за підкуп виборців. З цією метою в інфекційній лікарні пройшли обшуки, під час яких Федоровій заявили, що прийшли з обшуком, тому що вона" приймала в дар ліки від бізнесменів і почала ремонт відділення за благодійні кошти". При цьому Федорова стверджувала, що всі дії з її боку є законними, адже на ліки є сертифікати, укладені договори на поставку і прийняті на баланс.

Тоді Федорова розцінила це як політичний тиск через її рішення балотуватися до облради від партії «Наш край».