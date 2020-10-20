Вибори у Миколаєві: інфекційна лікарня як місце політичного протистояння

За крісло мера наразі змагаються шестеро претендентів

Виборча кампанія у Миколаєві досягла свого апогею й наближається до логічної розв’язки. Фахівці зазначають, що за час, який минув від її старту, розстановка сил, тобто тих, хто претендує на головне крісло міста – мерське – майже не змінилася. Щоправда, з певними нюансами.

Наразі за нього змагаються шестеро претендентів. А саме: бізнесмен і син колишнього міського голови Володимира Чайки Владислав Чайка (ОПЗЖ), ексмер Миколаєва Юрій Гранатуров («За майбутнє»), ексгубернатори області Олександр Садиков («Миколаївці») та Микола Круглов («Наш край»), підприємиця Тетяна Домбровська («Слуга народу») і чинний міський голова Олександр Сєнкевич («Пропозиція»).

Олександр Сєнкевич

НЕ ТАКИЙ ХОРОШИЙ МЕР, ЯК ПОГАНІ ЙОГО КОНКУРЕНТИ

Пальму першості продовжує тримати чинний міський голова Олександр Сєнкевич. І хоч перемогу у першому турі йому не обіцяють, але у другому він має всі шанси обійти своїх опонентів. «Я впевнена, що мером залишиться Сєнкевич. У першому турі він не набере більше 50 відсотків, але переможе у другому. Наразі сказати, хто з ним піде в другий тур, проблематично, бо розстановка сил постійно змінюється. Можна сказати, що Сєнкевичу пощастило з конкурентами, бо всі їхні піар-ходи не додають йому мінусів. Адже критика теж має бути професійною. Сьогодні ж вона виглядає непереконливо. Іншими словами, Сєнкевич не стільки хороший мер, наскільки погані його конкуренти, тому він знову переможе», – стверджує доктор політичних наук, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Наталія Ніколаєнко.

Наталія Ніколаєнко

На її думку, Сєнкевич може діяти на кількох сегментах електорального поля – це й молодь, і старші люди, і заможні, й бідніші. А от усі інші працюють лише на електоральному полі колишньої “Партії регіонів”. А цього не вистачить, щоб перемогти чинного мера. У цьому плані з нею погоджується і політолог, керівник Центру комунікативних технологій «Статус» Федір Левченко. Він теж вважає, що у Сєнкевича наразі найвищі шанси на перемогу в другому турі. Разом із тим, на його думку, вже досить чітко визначився кандидат, який боротиметься з мером на другому етапі. Це Владислав Чайка. «У нього найбільше шансів вийти у другий тур. І це жодним чином не пов’язане з його особистими чи професійними якостями. Його головний козир – дисциплінований електорат ОПЗЖ. Для цих людей не має значення – що це за людина, яка в неї освіта, ділові якості тощо… Їм вистачає того, що цей кандидат від ОПЗЖ», – стверджує Левченко.

Федір Левченко

Кирило Рижанов

А ось його колега політолог Кирило Рижанов – не такий однозначний саме в цьому прогнозі. На його думку, приблизно рівні шанси за право поборотися з Сєнкевичем у другому турі має як Чайка, так і Домбровська. Більше того, втрутитися у цю боротьбу намагається і колишній губернатор Круглов.

Щодо Домбровської, то, на думку професора Ніколаєнко, у неї був непоганий старт, як для молодої жінки, що раніше не займалася політикою. «Але вона дуже прив’язана до рейтингу провладної партії й самого президента Зеленського, які, як відомо, сильно падають. Тому її шанси тануть. Останнім часом вийшло багато компромату щодо її компанії «Ваша готівочка» й таке інше. І хоч закрита соціологія свідчить, що вона начебто набирає у першому турі 15%, але я в цьому не впевнена», – наголошує Ніколаєнко.

На цих виборах кандидати намагаються знову використати імідж «міцного господарника», але, на думку експертів, це вже не працює. Так, скажімо, політолог Левченко вважає, що в суспільстві з'являються нові запити, а лідери залишилися все тими ж. Вони не можуть відповідати на виклики сьогодення й не в силах запропонувати щось нове, свіже. «Людина, яка в 2020 році будує свою програму на тезах десятирічної давності, продовжуючи називати себе «міцним господарником» і «ефективним управлінцем», приречена на невдачу. Потрібно змінюватися, дивувати чимось. Розвісити на вулицях борди, дістати нафталінові формулювання із запиленої скрині агітаційного арсеналу – й бути впевненим, що це вкотре спрацює – шлях у нікуди», – впевнений Левченко.

Учорашнім днем називає кандидатів у мери – Гранатурова та Круглова – й Наталія Ніколаєнко. «Круглова хочуть представити нам як гуру миколаївської політики. Але це наразі не спрацює», – каже Ніколаєнко. Вона також вказує на те, що олігархічність добралася до регіональної політики, бо більшість кандидатів проводять кампанії за кошти олігархів.

Стосовно Олександра Садикова, який обіймав посаду голови ОДА при президентові Ющенку, то багато миколаївців пам’ятають його як людину прогресивних поглядів. Сьогодні ж він представляє новостворену партію «Миколаївці», де серед перших значиться Ігор Дятлов – колишній регіонал, ексголова обласної ради, очільник фракції партії «Опозиційний блок» в міськраді. «Не всім подобається, що там стирчать вуха ПР, зокрема, клану Дятлових – батька та сина. Тому для багатьох виборців це буде визначальним. Адже у цієї партії немає ідеологічних засад. Кандидатів об’єднують гроші та бізнес», – констатує професор Ніколаєнко.

З нею погоджується й політолог Левченко, який стверджує: у тому, що Дятлов об’єднався з Садиковим, немає нічого дивного. «Ідеологією там дійсно не пахне, бо вони давні приятелі. Ігор Дятлов забув уже про «Опоблок», у нього новий проєкт – «Миколаївці», заснований на товарисько-бізнесових стосунках. Там першу скрипку грає його батько, який іде першим номером у Миколаївську райраду. У тій компанії – й Олександр Жолобецький, екснардеп від БПП «Солідарність». Тобто, там зібралися люди, які мають кошти та ресурси», – стверджує Левченко.

Що ж до партій, то більшість фахівців схиляються до того, що лідерами симпатій у Миколаївській області залишаються "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – за життя". На думку Кирила Рижанова, наразі передбачити, хто вийде в лідери, важко. «До того ж, незважаючи навіть на помітну спільність цільової аудиторії, – класичного протистояння між цими двома політсилами не відбувається. А значить – виборець скоріше звертатиме увагу на інші політичні сили, що ведуть роботу в регіоні. Так, в обласному центрі – це партія "Пропозиція", яка претендує на те, щоб наздогнати когось із двійки лідерів. Решта партій, які мають шанси подолати 5-відсотковий бар'єр, що в області, що в місті, – це "Наш край", "Європейська солідарність", "За майбутнє", Партія Шарія. На рівні міста Миколаєва до них може долучитися проєкт "Миколаївці", а на обласному – "Батьківщина"», – розповідає політолог.

КОРОНАВІРУС СКАНДАЛАМ НЕ ЗАВАДА

Сьогодні вже мало кого здивуєш тим, що виборчу кампанію супроводжують скандали. Цьому не стала на заваді навіть пандемія коронавірусу, яка мала б примусити кандидатів бути більш стриманими. Та де там! У Миколаєві епіцентром одного з гучних скандалів став саме обласний Центр лікування інфекційних хвороб на чолі з його директором.

Все почалося з того, що очільниця Центру, добре відома у Миколаєві лікарка Світлана Федорова, зголосилася поповнити списки кандидатів у депутати обласної ради від партії «Наш край». І все б нічого, адже лікарка користується повагою серед місцевих мешканців. Якби не одна деталь. Це не сподобалося бізнесмену, меценату, очільнику відомої в Україні компанії «Нібулон» Олексію Вадатурському.

Саме він, починаючи з березня 2020 року, активно допомагав обласній інфекційній лікарні, яка перебувала в жалюгідному стані, й вклав у неї десятки мільйонів гривень. Федорова не раз публічно за все це дякувала «Нібулону» та її очільнику. Але Вадатурський почав висловлювати своє незадоволення політичним вибором головлікарки і навіть пригрозив припинити розпочаті ремонтні роботи.

Реакція «Нашого краю» на цю ситуацію теж була досить емоційною. Партія оприлюднила заяву, де закликала припинити здійснювати тиск на кандидатів у депутати від їхньої партії. «Війна проти керівника «інфекційки» дійшла до абсурду. Пряма підлегла Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай погрожує Федоровій звільненням, не маючи на те ні права, ні повноважень. (...) Олексій Вадатурський зв'язався з Федоровою і попросив організувати зустріч з трудовим колективом (...) він почав доводити людям, що Федорова не гідна обіймати посаду директора і що лікарні потрібен інший лікар, який не буде займатися політикою. Обіцяючи людям доплати до зарплати, ще кращі умови праці, ремонти в лікарні, олігарх тиснув на людей в порушення законодавства та звичайних людських цінностей», – йдеться в заяві партії.

Відповідь від Вадатурського теж не забарилася. «Щодо заяви партії «Наш край», то хочу зазначити, що, по-перше, ні Світлана Федорова, ні жодна політична сила не будуть підіймати власні рейтинги за рахунок критики мене та виконаної мною роботи! За мною – реальні справи. А що за вами? По-друге, якби «заява партії» була написана з розумом, то ніхто б не використовував поняття «олігарх», яке означає представника великого капіталу з впливом у медіа та владі. Як, наприклад, Юрій Кормишкін – бізнесмен, політик, депутат і керівник фракції «Наш край» в облраді, власник інтернет-ресурсів, на яких і поширюється вся ця неправдива інформація. Що ж до мене, то я не олігарх, не є представником будь-якої політичної сили, не маю відношення до органів центральної чи місцевої влади, жоден з наших працівників не балотується на цих виборах.

Юрій Кормишкін та Світлана Федорова

Тепер стосовно мого ставлення до політичної кар’єри Світлани Федорової. Коли я займався реконструкцією лікарні, ніхто з керівництва «Нашого краю» не звертався з пропозицією підставити плече чи надати будь-яку допомогу. У міру приведення до нормального стану інфекційної лікарні піднімався й рейтинг та впевненість Світлани Федорової. Я їй радив не йти у політику, а більше часу приділяти лікарні. Тому, дізнавшись про її наміри взяти участь у виборах, я повідомив, що змушений буду припинити наступні проєкти, які хотів реалізувати в лікарні. Тому що я не хочу, щоб мене і мою допомогу використовували в своїх політичних цілях партії, тим більше ті, яких я не підтримую», – наголосив Вадатурський.

Саме після цієї заяви, Кормишкін, який, до речі, лікувався у цьому медзакладі від коронавірусу, прийняв виклик і заявив, що також надасть допомогу лікарні у ремонті й придбанні всього необхідного. Але, як не дивно, ця його ініціатива отримала несподівані наслідки. Поліція порушила кримінальне провадження за підкуп виборців. З цією метою до лікарні навіть прийшли з обшуками. Її керівник Світлана Федорова розцінила це як політичний тиск через її рішення балотуватися до облради від партії «Наш край».

«Мене звинуватили у тому, що я, мовляв, приймала в дар ліки від бізнесменів і почала ремонт відділення за благодійні кошти», – заявила Федорова. Вона стверджує, що всі дії з її боку є законними, адже на ліки є сертифікати, укладені договори на поставку, вони прийняті на баланс. «Когось сильно дратує, що в нашій лікарні хворі лікуються безкоштовно. Ще одна «біда»: ремонт я почала у відділенні, яке ніхто не брався ремонтувати, тому що дуже занедбане. Почала за всіма правилами, маючи всі дозвільні документи, і за гроші бізнесменів, не бюджетні», – обурюється лікарка.

На ситуацію відреагував і керівник обласної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін. Він також заявив про тиск, адже це саме його підприємство допомагає лікарні з ремонтом.

Професорка Ніколаєнко вважає, що даний конфлікт продемонстрував, що з приходом коронавірусу роль медиків у політичному житті почала підвищуватися. Якщо лікар на виду, то чому б його не використати у передвиборчій кампанії? «Я думаю, що Вадатурський теж хотів запросити Федорову долучитися до якогось політичного проєкту. Але вона почала співпрацювати з Кормишкіним. Проте, думаю, дивідендів «Нашому краю» це не принесе. Адже тема медицини дуже чутлива. Цей скандал показує моральну межу наших можновладців», – наголошує Ніколаєнко.

А ось її колега Левченко, навпаки, вважає, що Вадатурський нікуди не запрошував Федорову, бо ні він, ні наближені до нього люди нікуди не балотуються. Отож там щось більш особисте… Але обоє політологів сходяться на думці, що цей конфлікт певною мірою шкодить пересічним мешканцям Миколаєва, адже має продовження. Річ у тім, що міське управління охорони здоров’я зі згоди Вадатурського зажадало, щоб 6 апаратів ШВЛ, придбаних для лікарні за його кошти, Федорова передала іншим медустановам міста Миколаєва, оскільки ті наразі не залучені в лікуванні хворих на коронавірус. Проте вона відмовилася, посилаючись на те, що всі вони перебувають на балансі лікарні. За її словами, «від цього, у тому числі, залежить фінансування від НСЗУ. Адже однією з вимог цієї служби є саме наявність певної кількості ШВЛів у тій чи іншій медустанові, яка визначена опорною для лікування ковіду».

Є ще один нюанс – і Вадатурський, і Кормишкін очолюють великі зернові компанії. Отож дехто помітив у цій ситуації бізнесові розбірки. Проте політологи однозначні у твердженні, що наразі це не бізнесовий, а суто політичний конфлікт. Гроші люблять тишу, а ось у політиці проявити себе без скандалів складно.

ОПЗЖ: ЗАРЕЄСТРУВАТИ НЕ МОЖНА ВІДМОВИТИ

Ще один скандал, який певний час не сходив із перших шпальт місцевих медіа, пов'язаний із реєстрацією кандидатів у депутати міської та обласної рад від політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ).

Все почалося з того, що жодна з комісій не змогла прийняти рішення щодо цієї політсили: ні зареєструвати, ні відмовити. Адже ОПЗЖ при подачі документів допустила певні неточності. Списки кандидатів, поданих до виборчкомів, відрізнялися від тих, які були прийнято на конференції партії. Деякі кандидати мали різні порядкові номери. Крім того, не було дотримано гендерної квоти.

Партія подала до суду. Що стосується міської ради, то Миколаївський окружний адміністративний суд зобов’язав ТВК прийняти хоч якесь рішення. При цьому, той же суд, щоправда, в особі іншого судді, зобов’язав облвиборчком зареєструвати ОПЗЖ, що й було зроблено. А ось у міській комісії не обійшлося без чергового скандалу. Після рішення суду комісія зібралася на своє засідання. Але не прийшла її голова, яка представляє «Слугу народу», й не віддала ключі від сейфу, де зберігалися документи. Тоді повноваження головуючої перебрала на себе її заступниця, представник ОПЗЖ, і комісія вирішили ламати сейф, що й зробили. Але з’ясувалося, що документи від ОПЗЖ кудись зникли, тож довелося просити в партії копії. Все це супроводжувалося конфліктами і перепалками. ОПЗЖ таки зареєстрували, але й на цьому все не завершилося. Партія «Слуга народу» подала позов до суду, де вимагала скасувати дане рішення міськвиборчкому. Щоправда, і Миколаївський окружний адмінсуд, а потім і апеляційний адмінсуд в Одесі відмовили у позові «СН».

ОПЗЖ відреагувала на все це різкою заявою. «Партія «Слуга народу» стрімко втрачає рейтинги. (...) Давид Арахамія тисне на ЦВК з метою прийняття незаконних рішень про скасування реєстрації Миколаївського міського списку ОПЗЖ і політичної розправи – розпуску Миколаївської міської виборчої комісії, що нормально працює. Ми заявляємо, що подібні дії є протизаконною спробою фальсифікувати вибори в Миколаєві», – йдеться в заяві на офіційному сайті партії.

На думку професора Ніколаєнко, вся ця історія – справді цілеспрямована політика провладної партії з недопущення ОПЗЖ до місцевих виборів. «Тут зустрілися два бажання: одні хотіли усунути конкурентів, а інші неграмотно підготували документи. Якби «СН» виграла суд, то частина електорату ОПЗЖ перетекла б до неї. Адже після виборів доведеться об’єднуватися. І краще, якщо партій буде менше, тоді домовлятися буде простіше», – впевнена Ніколаєнко.

А ось у Левченка дещо інша думка. «Партійна організація провладної партії в Миколаєві дуже слабка. Там просто нікому займатися дискредитацією ОПЗЖ – немає ні людей, ні ресурсів, здатних організувати цю роботу», – впевнений політолог. При цьому він погоджується, що «СН» просто скористалася тим, що ОПЗЖ безграмотно підготувала пакет документів для виборчих комісій.

СЕПАРАТИСТИ У СПИСКАХ І ЧОРНИЙ ПІАР

Ще один скандал вийшов за межі Миколаївщини. У розпал передвиборної кампанії кандидат від «Слуги народу» до Миколаївської міської ради Єгор Клецов зняв свою кандидатуру з виборів після звинувачення його в сепаратизмі відомим телеведучим Тарасом Березовцем.

«По Миколаєву від слуг іде любитель сепаратистів Єгор Клецов, завсідник каналу Новоросія ТВ і сайту Миротворець. (...) Він називає війну з РФ «внутрішнім конфліктом». Стільки таких Клецових-негідників нам ще підсунув Зеленський?», – написав Березовець.

Варто зазначити, що експерти вважають Клецова не єдиним кандидатом, що захоплюється «русскім міром» у Миколаєві. «Клецова не можна відмежовувати від інших кандидатів від «СН». Домбровська теж має подібний шлейф. Були й інші. Наприклад, Олександр Дяченко з «Дорожнього контролю». Як тільки у нього почали, образно кажучи, «стріляти» в телеграм-каналах, партія від нього відмовилася. Думаю, що при складанні списків там не думали, що за їхніми кандидатами будуть так пильно стежити», – впевнений політолог Левченко.

А ось на думку професора Ніколаєнко, те, що «СН» взяла у списки Клецова, – звичайна тактика провладної партії: мовляв, собака гавкає, а караван іде. «Але це спрацює у мінус, бо частина їхнього патріотично налаштованого електорату зараз за них не голосуватиме. Плюс кадровий голод», – упевнена Ніколаєнко.

Ще один скандал, який спалахнув днями і був спрямований проти чинного мера Сєнкевича, обурив багатьох патріотично налаштованих миколаївців.

Ідеться про викид в одному з телеграм-каналів компромату, в якому фігурує підприємство "Центр виробничої практики інвалідів АТО "Літопис". Його керівник і засновник – добре відома й шанована у місті людина, учасник АТО, голова ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" Ілля Шполянський. Саме його підприємство, яке допомагає з роботою учасникам війни на Донбасі, запідозрили у тому, що, мовляв, через нього мер Сєнкевич відмиває якісь кошти. І хоч звинувачення не були підкріплені офіційними матеріалами чи розслідуваннями правоохоронців, але неприємний післясмак залишився у багатьох. Адже викид був розрахований на аудиторію, яка не почне копирсатися в документах, щоб переконатися в достовірності звинувачень.

«Де межа чорного піару в цій політичній кампанії? Ти вибиваєш хлопцям замовлення, тягнеш все на своїх плечах, а тут приходять якісь невігласи та сують свої брудні руки. Робіть висновки про цю виборчу кампанію та технології», – обурився ситуацією Шполянський. Він також дохідливо спростував всі так звані звинувачення на свою адресу.

На думку політолога Левченка, подібний викид компромату на чинного мера – це справа рук одного зі штабів його опонента. «Викид спрямований проти Сєнкевича, але це дуже груба робота. Всьому має бути межа», – зауважує політолог.

А професор Ніколаєнко переконана, що в таких ситуаціях мають більш жорстко реагувати правоохоронні органи. Адже саме вони повинні давати оцінку подібним речам.

Що ж, виборча піна невдовзі зійде, й ми отримаємо змогу побачити, хто насправді здатний зробити для міста й області щось суттєве, а про кого згадуватимуть лише в контексті брудних компроматів.

Алла Мірошниченко, Миколаїв

Фото автора та з мережі інтернет