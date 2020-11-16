Миколаїв просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня

Виконком Миколаївської міської ради просить Кабінет міністрів скасувати карантин вихідного дня і дозволити бізнесу працювати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«Зважаючи на численні звернення підприємців, соціальну напруженість, що виникла внаслідок запровадження протиепідемічних обмежень, необхідність збереження робочих місць для населення, а також з метою недопущення негативного впливу на економічну ситуацію в м. Миколаєві, члени виконкому просять в межах наданих повноважень скасувати додаткові обмеження, передбачені пунктом 15 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями)", - йдеться у зверненні виконкому до Кабміну.

Зазанчається, що дане рішення прийняте після численних звернень представників бізнесу до міського голови та міськвиконкому. Вони вважають, що запроваджені заходи негативно відображаються на економічній ситуації в м. Миколаєві та порушують конституційні права підприємців.

Як повідомляв Укрінформ, згідно рішенням уряду, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.