У Слов'янську перемагає чинний мер - екзитпол Research & Branding Group

За даними екзитполу, проведеного консалтинговим агентством «Research & Branding Group», на виборах міського голови Слов’янська Вадим Лях випереджає свого конкурента Павла Придворова.

Як передає Укрінформ, про це агентство повідомило у Фейсбуці.

«За нашими даними, чинний мер Слов'янська Лях Вадим Михайлович отримав 58,8% голосів виборців. Його опонент Придворов Павло Анатолійович – 41,2%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь в екзитполі узяло 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях. З урахуванням вибіркової сукупності очікувана гранична помилка для цієї вибірки не має перевищувати ± 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95)

Як повідомлялося, 22 листопада в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

У Слов’янську за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються чинний очільник міста Вадим Лях ("Опоблок") та Павло Придворов (ОПЗЖ).