Явка у другому турі виборів голови Львівської ОТГ становила 38,98% - міськрада

У міськраді заявили, що усі виборчі дільниці у Львові зачинились вчасно, нині триває підрахунок голосів. "Загальна явка виборців по

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місту в середньому становить 38,98%, тобто проголосувало 222 839 осіб", - йдеться у повідомлення.

Чинний міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував, що «явка є дуже високою» і навіть вища, ніж у першому турі. «Загалом очікуємо, що явка у Львові виявиться найбільшою серед всіх міст, де відбувся другий тур», — сказав він.

Як повідомлялося, 22 листопада відбувалося голосування у другому турі виборів голови Львівської ОТГ. У ньому змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та ексголова Львівської ОДА, народний депутат від «Євросолідарності» Олег Синютка.

Загалом у Львові налічується 571 705 виборців.