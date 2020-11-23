У Полтаві ДВК запідозрили у фальсифікаціях через занадто швидкий підрахунок голосів

У Полтаві запідозрили представників дільничної виборчої комісії ВД № 531197 у фальсифікації протоколів через те, що ті занадто швидко порахували голоси.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

«Заступник голови Подільської районної у м. Полтава ТВК відмовився приймати документацію у членів ДВК ВД № 531197 (Полтава, вул. Сакко, 19-А), мотивуючи це тим, що члени ДВК занадто швидко порахували голоси, відтак, могли порушити процедуру підрахунку», - йдеться у повідомленні.

Комісія вирішила відправити представників ДВК на повторний підрахунок голосів, однак ті протестували проти такого рішення.

Інформують, що в суперечку втрутилися представники кандидата на посаду полтавського міського голови Олександра Мамая, до приміщення районної ТВК прибув і сам політик.

Спостерігачі ОПОРИ повідомили також, що під час суперечок у приміщенні Подільської районної у м. Полтава ТВК присутні зламали письмовий стіл.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада в 11 містах України пройшло повторне голосування на виборах міських голів. Колишній мер Полтави Олександр Мамай вже заявив про свою перемогу.