Партія «Пропозиція» заявляє про перемогу у Миколаєві чинного мера

У Миколаєві за результатами обробки 100 відсотків голосів на виборах міського голови перемагає чинний мер Олександр Сєнкевич з результатом понад 60%.

Про це повідомив штаб партії «Пропозиція» у Фейсбуці, який проводить паралельний підрахунок голосів, передає Укрінформ.

«За паралельним підрахунком голосів штабу партії «Пропозиція», опрацьовано 100% голосів. За Олександра Сєнкевича проголосувало 60,61% виборців, за Владислава Чайку – 39,39%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами екзитполу інтернет-видання НікВєсті, Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») лідирує на виборах Миколаївського міського голови з результатом 61,6 %, його опонент Владислав Чайка (ОПЗЖ) набрав 38,4%.

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22 листопада в Миколаєві проходив другий тур виборів міського голови. За посаду змагалися діючий мер Олександр Сєнкевич, висунутий місцевою організацією партії «Пропозиція», та Владислав Чайка від партії ОПЗЖ. В першому турі вони набрали 38,9% і 29,3% голосів відповідно.