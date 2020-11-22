ЦВК назвала явку в другому турі
Такі попередні дані оприлюднила Центральна виборча комісія, передає Укрінформ.
«За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 29,53%», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найвища явка (39,23%) зафіксована у Бердянську.
У Львові явка становила 38,94% виборців, 32,40% - у Слов'янську, 30,35% - у Рівному, 30,21% - у Дрогобичі, 28,40% - у Миколаєві, 27,94% - в Ужгороді, 26,02% - у Черкасах, 25,52% - у Полтаві, 24,20% - у Нікополі.
За попередніми даними ЦВК, найнижча явка зафіксована у Дніпрі - 23,93%.
Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада відбувався другий тур виборів на посаду голови Львівської ОТГ. Виборчі дільниці працювали з 08.00 до 20.00 год. Загалом у м. Львові є 571 705 виборців.